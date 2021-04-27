Владимир, , 19:06 — REGNUM Новым генеральным директором Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника назначен Сергей Рыбаков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ВСМЗ.

Официальное представление руководителя прошло 27 апреля. В мероприятии приняли участие директор департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации Александр Воронко, сенатор от Владимирской области Ольга Хохлова, врио заместителя губернатора Владимирской области Григорий Вишневский, заместитель председателя законодательного собрания Владимирской области Дмитрий Рожков, руководители Владимира и Суздаля.

Рыбаков с 2013 по 2018 год представлял регион в Совете Федерации РФ. С 2018 года занимал должность председателя правления Ассоциации развития исторических поселений «Русская провинция». Также он имеет опыт работы в администрации президента РФ, аппарате правительства РФ, различных федеральных органах исполнительной власти, и степень доктора философских наук. В июне Рыбаков на совещании Минкульта представит концепцию дальнейшего развития Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Сергей Рыбаков сменил на посту Светлану Мельникову. Она возглавляла Владимиро-Суздальский музей-заповедник с 2010 по 2016 год, затем возглавила историко-архитектурный заповедник «Херсонес Таврический». В декабре 2018 года Мельникова вернулась на пост гендиректора ВСМЗ после увольнения Игоря Конышева, который по итогам двух лет работы стал фигурантом нескольких уголовных дел. 23 апреля 2021 года Мельникова покинула пост директора ВСМЗ.