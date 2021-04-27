Владикавказ, , 19:01 — REGNUM В Северной Осетии вынесен приговор в отношении экс-заместителя председателя правительства республики Валентина Базрова. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По приговору Советского районного суда города Владикавказа бывшего вице-премьера отправили в колонию общего режима на шесть лет, сообщила 27 апреля ГТРК «Алания».

Валентин Базров отвечал по роду деятельности за сферу промышленности, транспорта, строительства и дорожного хозяйства. Его задержали в 2017 году по подозрению в организации преступного сообщества, которое занималось незаконной продажей одного из заводов республики — завода «Разряд» во Владикавказе. Сумма ущерба, нанесенного республике, составила более 289 млн рублей.

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