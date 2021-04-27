Киев, , 18:58 — REGNUM На Украине долги по заработной плате перед работниками угольной промышленности с начала 2021 года выросли более чем вдвое, в стране сложилась критическая ситуация с выплатой зарплат горнякам.

Об этом заявил на брифинге 27 апреля глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политик процитировал журналистам обращение профсоюза работников угольной промышленности, в котором говорится, что на Украине ситуация с выплатой шахтерам текущей заработной платы и погашением задолженности по ней приобретает угрожающие масштабы: с начала года задолженность по всем отраслям увеличилась на 58%, а по угольной промышленности — более чем в 2 раза. Кроме того, по данным организации, на сегодняшний день работникам государственных угледобывающих предприятий задолжали более 1,5 млрд грн, в том числе с начала года — более 1 млрд грн. Отдельные категории шахтеров некоторых государственных предприятий с начала года совсем не получают заработной платы.

«Неудивительно, что доведенные до отчаяния люди вынуждены протестовать. Ситуация с задолженностью уже заставила работников шахты «Степная» ГП «Львовуголь» остановить работу. Задолженность предприятия перед шахтерами Львовской области — более 125 млн грн. Горняки жалуются, что правительство вынуждает госшахты продавать добытый уголь по заниженной цене, что приводит к необоснованным убыткам государственных угледобывающих предприятий, и требуют поднять цены на уголь госшахт до справедливого рыночного уровня», — отметил парламентарий.

Однако, как подчеркнул Медведчук, вместо того чтобы урегулировать ситуацию в отрасли и защитить украинских шахтеров, украинская власть даже в такой критической ситуации больше озабочена зарплатами горняков США и продолжает аморальную политику закупок американского угля.

«В 2020 году Соединенные Штаты поставили в Украину угля на $480,32 млн, в январе — марте 2021-го — еще на $107 млн. Суммы совсем не маленькие, учитывая масштаб и глубину кризиса украинской экономики… Не пришло ли время задуматься наконец о судьбе некогда мощной угольной отрасли страны и обеспечении нормальной оплаты труда шахтерам и другим работникам угольной отрасли? А может, власти, например, найти выход из ситуации в духе сегодняшней политики внесудебной незаконной расправы и принятия неконституционных решений — решением СНБО обязать соответствующие структуры напечатать деньги и выплатить шахтерам?» — саркастически спросил Медведчук.

В завершение он подчеркнул — чтобы вывести из кризиса угольную промышленность, как и другие отрасли украинской экономики, нужно защищать национальные интересы, а не стремиться любой ценой угодить заокеанским хозяевам, «а вот с этим у зависимой от Запада украинской власти как раз основная проблема».

ИА REGNUM напоминает, что в первые месяцы 2021 года на Украине наблюдался энергетический кризис, связанный с отсутствием угля на складах ТЭС страны. Избежать масштабных отключений электроэнергии помогли оперативные закупки электричества в России и Белоруссии. При этом нынешние власти не скрывают своих намерений до минимума сократить угольный комплекс и закрыть большинство еще работающих государственных шахт.