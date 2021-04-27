Рим, , 18:57 — REGNUM 27 апреля в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани» в рамках 32-го тура итальянской Серии B по футболу встретились «Эмполи» и «Кьево». Матч завершился боевой ничьей со счетом 2:2. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Желтые карточки были показаны четырем футболистам: Леонардо Манкузо, Амато Чичиретти, Маттео Котали и Майклу Фаббро. На 86-й минуте Симоне Романьоли был удален с поля после прямой красной карточки. На матче работала бригада арбитров во главе с Марко Пиччинини.

Забитые голы: Леонардо Манкузо 13 — 1:0, Мануэль Де Лука (Луиджи Канотто) 52 — 1:1, Леонардо Манкузо (Стефано Сабелли) 61 — 2:1, Франческо Марджотта 82 — 2:2.

Составы команд:

«Эмполи»: Бриньоли, Романьоли, Касале, Сабелли, Париси, Штулац, Байрами, (Оливьери, 83') Журковский (Риччи, 67'), Хаас (Николау, 87'), Манкузо (Матос, 66'), ла Мантиа (Морео, 83').

«Кьево»: Шемпер, Риджоне, Котали, Могой, Джильотти, Оби (Вивиани, 66'), Пальмиеро, Гарритано (Ди Гаудио, 66'), Канотто (Джорджевич, 75'), Чичиретти (Марджотта, 78'), Де Лука (Фаббро, 75').

«Эмполи», набрав 67 очков, укрепился на первой позиции в турнирной таблице Серии B 2020/21. При этом у «Эмполи» лишь одно поражение в сезоне от «Венеции». «Кьево» с 49-ю очками расположился на восьмом месте.