Киев, , 18:51 — REGNUM Верховная рада Украины на внеочередном заседании 27 апреля одобрила за основу законопроект о введении в стране «суда в смартфоне».

За документ проголосовали 272 депутата Рады при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующий законопроект на рассмотрение парламента внес президент Зеленский. Документ предполагает создание специальной информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования, которая «обеспечит создание, сбор, хранение, поиск, обработку и передачу материалов и информации в уголовных процессах».

Напомним, что в марта глава Верховной рады, один из лидеров «Слуги народа» Дмитрий Разумков заявил, что реформа «суд в смартфоне» достаточно сложна для реализации и он считает, что ввести эту реформу в рассмотрение уголовных дел «маловероятно». В ответ на это министр юстиции страны Денис Малюська сообщил, что система «суда в смартфоне» уже технически готова и ожидает только законодательного урегулирования для начала работы.