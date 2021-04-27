Вашингтон, , 18:49 — REGNUM В США обсуждают возможные альтернативы навигационной системе глобального позиционирования GPS, сообщает 27 апреля Popular Mechanics.

По мнению экспертов, новая система навигации необходима для стратегических бомбардировщиков в случае прямого военного столкновения с Россией или Китаем.

Они считают, что Россия и Китай уже располагают средствами блокировки или даже искажения глобальной системы позиционирования GPS.

Отдельно отмечена тотальная зависимость от системы GPSпрактически всех видов и родов войск США, в том числе стратегической авиации.

Обсуждается вариант создания системы космической навигации и наведения с помощью звезд и специальных космических аппаратов.

При этом признается, что страна, способная отключать или брать под контроль чужую систему спутниковой навигации, обладает потенциалом аналогичного воздействия и на другие навигационные системы, опирающиеся на спутниковые группировки.

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