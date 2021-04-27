Берлин, , 18:49 — REGNUM Помощь посольства Германии в Москве предложил германский министр иностранных дел Хайко Маас Чехии, дипломаты которой покинули Россию, в беседе с журналистами 27 апреля.

Заявив, что уже побеседовал с чешским министром иностранных дел Якубом Кулганеком о дипломатическом конфликте с Россией, германский дипломат сказал, что «ясно дал понять, что мы солидарны с тем, что произошло в Праге», то есть с высылкой Чехией российских дипломатов.

Маас добавил, что германское диппредставительство «уже занимается организацией оказания помощи в части поддержания работоспособности чешского посольства в Москве».

Напомним, работа чешского посольства в Москве столкнулась с затруднениями после высылки 20 дипломатов. Конфликт был спровоцирован Прагой.

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