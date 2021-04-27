Москва, , 18:48 — REGNUM Государство заботится о конфиденциальности важной информации и защите персональных данных граждан России, заявил 27 апреля корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнёр адвокатского бюро «Глазунов и партнеры» Алексей Глазунов.

Он прокомментировал решение правительства России запретить иностранным аудиторам проверять некоторые российские компании. Соответствующие ограничения вводит постановление правительства № 622 «Об ограничениях на предоставление информации и документации аудиторской организации, индивидуальному аудитору». В частности, организовать проверки при помощи иностранных аудиторов не смогут банки и кредитные организации, специализированные депозитарии и страховые компании, а также негосударственные пенсионные фонды и другие организации.

«Во-первых, государство заботится о конфиденциальности информации, имеющей стратегическое значение: иностранным аудиторам запретят проверять оборонные предприятия, другие компании, работающие в стратегически важных отраслях. Во-вторых, государство озаботилось вопросами защиты персональных данных российских граждан, в связи с чем запретило аудит иностранными компаниями кредитно-финансовых организаций, пенсионных фондов, страховых компаний и других структур, аккумулирующих сведения о россиянах», — сказал эксперт.

По мнению Глазунова, если говорить о последствиях для российского бизнеса, то они будут ощутимыми лишь для крупных компаний, работающих на международных рынках.

«Большинство предприятий малого и среднего бизнеса никогда не работали с иностранными аудиторами. Но у компаний, работающих на международных рынках, могут возникнуть сложности. Выйти на рынок мирового уровня без отчета, заверенного международной аудиторской компанией, практически невозможно, и сейчас российским предприятиям придется перестраиваться или добиваться каких-то исключений. Скорее всего, в число исключений войдут компании, интегрированные с иностранными структурами и по этой причине не способные избежать иностранного аудита. Усложнится положение и иностранных инвесторов, которые не смогут получать посредством аудита информацию о состоянии дел в российских компаниях. Однако исправить ситуацию может использование системы independent business review, которая мало чем отличается от традиционного аудита. Существуют и другие варианты решений. С юридической точки зрения все будет зависеть от того, не последуют ли за этим решением правительства другие ограничения для иностранного аудита и российских компаний», — отметил собеседник.

Алексей Глазунов обратил внимание на «ещё один очень интересный нюанс».

«Большая часть иностранных аудиторских компаний, работающих в России, формально таковыми не являются, так как их российские структуры имеют в числе учредителей российских граждан. Они используют стандарты, методы работы, базы данных иностранных аудиторских компаний, но формально являются российскими компаниями. Так что в некоторых случаях будет крайне сложно определить, иностранной или нет является та или иная аудиторская компания, и я думаю, что это приведет к определенным проблемам для контрольных органов. В итоге мы будем иметь дело со спорными ситуациями, причем крупные компании получат возможность обходить запреты, а обычный бизнес вновь окажется под дополнительными рисками», — заявил эксперт.