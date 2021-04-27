Владимир, , 18:48 — REGNUM В городе Владимире директор ООО «МеталлЭксперт» не смог обжаловать приговор за мошенничество с грантом для малого бизнеса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Владимирского областного суда.

В феврале 2019 года единственный учредитель ООО «МеталлЭксперт» обратился в городское управление экономики, инвестиции, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг с заявлением на участие в конкурсе на оказание муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. При этом он знал, что не имеет материально-технической базы для производства высокоточных металлоизделий на станках с ЧПУ, и в заявлении указал недостоверную информацию, а в документах — заведомо ложные сведения. По факту компания осуществляла торговую деятельность — приобретала и перепродавала готовую металлопродукцию, и субсидии ей не полагались. Предприятию выделили грант на софинансирование целевых расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, — 154 тысячи рублей. Директор распорядился этими средствами по своему усмотрению.

Свою вину подсудимый не признал, однако суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 1,5 года лишения свободы условно. Приговор был обжалован, но судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда признала приговор Ленинского районного суда законным и обоснованным и не нашла оснований для отмены судебного акта и снижения назначенного судом наказания.