Москва, , 18:48 — REGNUM Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет эффективна против мутации SARS-CoV-2, выявленной на территории Индии. Об этом заявил 27 апреля директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Двукратная вакцинация «Спутником V» даёт высокий титр протективных иммуноглобулинов, даже если антиген изменён», — приводит его слова РИА Новости.

В связи с этим Гинцбург выразил уверенность, что российская вакцина «будет эффективна и против индийской мутации».

Напомним, ранее сегодня во Всемирной организации здравоохранения заявили, что выявленные в Индии штаммы коронавируса указывают на их большую заразность и возможную устойчивость к выработанным антителам как у переболевших, так и у прошедших вакцинацию.