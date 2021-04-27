Киев, , 18:45 — REGNUM Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могут стать знаковыми и «действительно историческими», заявил в своем комментарии прессе 27 апреля руководитель офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

Чиновник подтвердил, что получил официальное поручение от президента Украины организовать переговоры с российским лидером и сейчас «работает над этим».

«Пока неизвестны ни дата, ни место проведения этих переговоров… Но я абсолютно уверен, что они будут очень содержательными, потому что есть много о чем говорить. Например, надо обсудить договоренности, которые были достигнуты в декабре во время «нормандского формата», проговорить большое количество вопросов», — добавил глава ОПУ.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил — в Киеве считают, что президент России Владимир Путин «фактически принял предложение» встретиться с Владимиром Зеленским, и осталось только согласовать технические вопросы. В Москве за последние несколько дней неоднократно заявили, что предметом переговоров президентов могут быть только двусторонние отношения, но никак не ситуация в Донбассе.