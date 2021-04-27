Екатеринбург, , 18:46 — REGNUM В Екатеринбурге скончался 30-летний мужчина, которого раздавило щитом опалубки на стройплощадке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Надзорное ведомство организовало проверку после получения сообщения о смерти рабочего. По информации прокуратуры, инцидент произошёл на ул. Блюхера в Кировском районе Екатеринбурга.

Будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства при организации и проведении строительных работ, в частности, соблюдение требований законодательства об охране труда в строительстве.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту происшествия. «Проведён осмотр места происшествия, опрошен ряд очевидцев, назначена судебная медицинская экспертиза, истребуется интересующая следствие документация», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заводе гипсовых изделий «Гифаз» скончался рабочий, который оказался под завалами гипса.

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