Москва, , 18:36 — REGNUM К шести годам колонии строгого режима приговорён блогер Станислав Решетняк (Reeflay), сообщили 27 апреля в прокуратуре Московской области.

Соответствующее решение было вынесено Раменским судом Подмосковья по делу о смерти 27-летней женщины во время стрима, который он проводил 2 декабря 2020 г., сообщает ТАСС.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, вышеуказанного блогера в конца декабря прошлого года арестовали и обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть.

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