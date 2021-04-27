Нижний Новгород, 27 апреля 2021, 18:34 — REGNUM Сотрудники управления ФСБ по Нижегородской области задержали создателей «всероссийского наркомагазина», продававшего кокаин, метадон и амфетамин в 17 регионов России, пишут нижегородские СМИ.
Злоумышленники занимались распространением запрещенных препаратов через собственную курьерскую сеть, а заказы на поставку наркотиков через интернет получали нанятые ими «администраторы».
Отмечается, что организаторов нелегального бизнеса удалось взять с поличным — силовики обнаружили и изъяли у них 4 килограмма наркотиков.