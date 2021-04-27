Стокгольм, , 19:05 — REGNUM Шведская компания Spotify сделала подписку на подкасты платной для жителей США. Об этом 27 апреля сообщает издание vc.ru.

По данным издания, сервис не будет брать комиссию с авторов до 2023 года, потом размер комиссии составит 5% от общего числа подписок. Пока платные подкасты могут размещать 12 авторов из США, но уже в ближайшее время Spotify будет выбирать авторов из списка ожидания, чтобы расширить программу.

Добавим, что цена за подписку на подкасты составляет от $2,99 до $7,99 в месяц. В России сервис пока не доступен.

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