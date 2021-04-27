Киев, , 18:27 — REGNUM Киев может победить Москву в информационной войне, используя мозги и креативность, сообщил 27 апреля госсекретарь министерства иностранных дел Украины Александр Баньков в интервью изданию «Главком».

"Мы можем победить в информационной войне… за счет мозгов и креативности», — поделился своим открытием Баньков.

По его словам, украинские дипломаты должны «применять мозг» в деле продвижения имиджа Украины.

«Ранее у дипломатов не было ежедневной необходимости бороться с антиукраинской пропагандой, которая так или иначе присутствует даже в тех странах, которые нас безусловно и безоговорочно поддерживают. Под большей публичностью подразумевается проведение большего количества публичных мероприятий, чаще выходы в информационное пространство для того, чтобы нивелировать то, что навязывается российской пропагандой местной аудитории об Украине», — заявил Баньков.

Как сообщало ИА REGNUM, указом президента Украины Владимира Зеленского создан «центр противодействия дезинформации», главной задачей которого провозглашена борьба с фейками, якобы запускаемыми Россией.

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