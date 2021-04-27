Кострома, , 21:45 — REGNUM В Костроме может появитьсяшеринг(аренда) самокатов. Об этом со ссылкой на сообщение пресс-службы городской думы сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самокат Https://pixabay.com

Такую идею на заседании общественного совета по осуществлению дорожной деятельности и обеспечению безопасности дорожного движения выдвинул один из костромских предпринимателей. Бизнесмен предложил городским властям сдать в аренду муниципальную землю для организации парковок для самокатов.

В первую очередь предпринимателя заинтересовали территории в центральной части города и туристических местах — на набережной левого берега Волги, аллее на проспекте Мира, парке «Берендеевка», около Ипатьевского монастыря и Октябрьской площади.

Председатель Общественной палаты при думе города Костромы Александр Баканов высказался против инициативы. Он считает, что движение самокатов по узким тротуарам, и без того нагруженным потоками людей, может сделать город неудобным для пеших туристов. Схожие сомнения выразил и представитель ГИБДД.

«Город старинный, тротуары не очень широкие и не везде справляются с пешеходным потоком. Кроме этого, в Москве и Санкт-Петербруге есть проблема — там есть случаи, когда пьяные граждане за рулём самокатов травмировали себя и прохожих. Даже если взрослый человек будет двигаться на самокате по тротуару со скоростью 25 километров в час и упадёт или совершит наезд на пешехода, травмы будут серьёзные», — сказал представитель ГИБДД.

Несмотря на это глава города Костромы Юрий Журин поддержал предложение и пообещал помочь предпринимателю с организацией парковой на муниципальной земле. Известно, что брать самокаты в аренду смогут только совершеннолетние костромичи. Цена услуги составит около 6 рублей в час.