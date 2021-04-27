Минск, , 18:23 — REGNUM В Белоруссии растёт показатель киберпреступности. Об этом заявил начальник ГУПК КМ МВД республики полковник милиции Андрей Ковалёв.

«Общеуголовная преступность уходит в сеть. Белорусы активно пользуются интернет-банкингом, количество электронных платежей возросло в несколько раз. Ковидная инфекция заставила весь мир перейти из офлайна в дистанционный онлайн. Так что не удивительно, что более 92 процентов злодеяний — это хищения путем использования компьютерной техники, — сообщил он. — Существует множество методов и способов выманивания денег. Вишинг и фишинг — самые популярные из них».

В опубликованном на сайте МВД Белоруссии интервью Ковалёв отметил: «Если в 2014 году было зарегистрировано чуть более двух тысяч фактов, то в прошлом — свыше 25 (!) тысяч».

По мнению Ковалёва, один из главных факторов роста киберпреступности — это беспечность граждан, становящихся жертвами мошенников. Злодеи используют разные психологические приёмы, чтобы по телефону получить личные данные граждан, сведения о банковских карточках и похитить денежные средства.