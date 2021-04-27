Москва, , 18:22 — REGNUM Реализацию договорённостей Баку, Еревана и Москвы по Нагорному Карабаху обсудили в ходе телефонных переговоров 27 апреля российский и азербайджанский министры иностранных дел Сергей Лавров и Джейхун Байрамов, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«Проведён обмен мнениями о ходе реализации договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., включая деятельность трёхсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трёх стран по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе», — говорится в сообщении.

Также обсуждались двусторонние отношения Москвы и Баку, в том числе «контакты на высоком уровне».

Напомним, 9 ноября 2020 г. главы России, Азербайджана и Армении подписали трёхстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, а 11 января 2021 г. — трёхстороннее заявление о разблокировке границ между республиками Закавказья.

Читайте ранее в этом сюжете: Алиев анонсировал создание инфраструктуры на границе с Арменией