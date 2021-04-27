Москва, , 18:20 — REGNUM 27 апреля в рамках первого тура групповой стадии юниорского Чемпионата Мира 2021 (ЮЧМ-2021) сборная России по хоккею обыграла сборную США в овертайме со счетом 7:6. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Сборная Соединенных Штатов Америки по ходу матча вела со счетом 5:1, однако команда Альберта Лещева за 28 минут смогла забросить в ворота американцев пять шайб и свести игру в овертаймы, в которых автором единственного гола стал Никита Чибриков.

Заброшенные шайбы: Райан Чесли — 0:1, Дилан Дюк — 0:2, Данила Юров — 1:2, Шон Беренс — 1:3, Итан Страки — 1:4, Саша Пастухов — 1:5, Дмитрий Бучельников — 2:5, Всеволод Гайдамак — 3:5, Матвей Мичков — 4:5, Дилан Дюк — 4:6, Иван Мирошниченко — 5:6, Иван Мирошниченко — 6:6, Никита Чибриков — 7:6.

После матча хоккеисты сборной США, раздосадованные поражением, отказались пожать руки российским спортсменам.

После первых двух матчей группы B сборная России U18, набрав 2 очка, поднялась на вторую строчку. Выше расположилась сборная Чехии U18 с 3-мя очками, обыгравшая Германию U18.