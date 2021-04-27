Владимир, , 18:10 — REGNUM Во Владимирской области на выходных с 1 по 11 мая не будут вводить ограничения на продажу алкоголя. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Владимир Сипягин.

«В Сети стала распространяться информация о запрете продажи алкоголя в майские праздники… На федеральном уровне вводить «сухой закон» в этот период вводить не планируют. Я в свою очередь сообщаю, что на уровне региона администрация Владимирской области также не будет запрещать торговлю алкоголем в предстоящие длительные выходные», — написал глава региона на своей странице в соцсети.