Ханты-Мансийск, , 18:08 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Хаты-Мансийске, сообщает 27 апреля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 54 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 27 апреля в Югре зарегистрировано 55 855 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 54 535 человек, 791 пациент с COVID-19 скончались.