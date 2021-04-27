Ярославль, , 18:08 — REGNUM Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» продлил контракт с Никитой Черепановым, Максимом Осиповым, Рушаном Рафиковым и Денисом Алексеевым. С первыми тремя «железнодорожники» заключили соглашение на два года, с последним — на один. Об этом 27 апреля сообщил официальный Twitter-аккаунт «Локомотива».

Нападающий «Локомотива» Денис Алексеев в прошедшем сезоне Континентальной Хоккейной Лиги 2020/21 (КХЛ) принял участие в 58-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 14-ю заброшенными шайбами и 23-мя голевыми передачами.

25 апреля сообщалось, что шведский хоккеист Антон Ландер покинет ярославскую команду. Клуб не стал предлагать шведу продление контракта.