Ярославль, 27 апреля, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» продлил контракты с Никитой Черепановым, Максимом Осиповым, Рушаном Рафиковым, Артемом Ильенко, Егором Авериным и Денисом Алексеевым. С первыми четырьмя игроками подписаны соглашения на два года, с последними двумя — на один. Об этом 27 апреля сообщил официальный Twitter-аккаунт «Локомотива».

«Локомотив» в Ярославле

Нападающий «Локомотива» Денис Алексеев в прошедшем сезоне Континентальной Хоккейной Лиги 2020/21 (КХЛ) принял участие в 58-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 14-ю заброшенными шайбами и 23-мя голевыми передачами.

25 апреля сообщалось, что шведский хоккеист Антон Ландер покинет ярославскую команду. Клуб не стал предлагать шведу продление контракта.