Сыктывкар, , 18:08 — REGNUM Сыктывкарский городской суд обязал 14-летнюю сироту выплатить долг погибшего отца по кредиту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

В 2017 году мужчина оформил в банке кредит до 2022 года. В 2018 году заемщик умер. Единственным наследником умершего стала его дочь, которая приняла в наследство отца четверть двухкомнатной квартиры. Органы опеки назначили девочке, мать которой скончалась тремя годами ранее, опекуна.

«Суд установил, что стоимость унаследованного ребенком имущества превышает размер задолженности заемщика по кредиту. Неисполненные обязательства заемщика по кредитному договору переходят к тем, кто принял его наследство. В связи с этим суд удовлетворил требования кредитной организации о взыскании задолженности по кредиту с несовершеннолетней дочери умершего заемщика в лице её опекуна», — пояснили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в России выдача потребительских кредитов сократилась на 26%.