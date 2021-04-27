Подгорица, , 18:07 — REGNUM Министр экономического развития Черногории Яков Милатович заявил, что, по его мнению, Черногория найдет способ договориться с Китаем о выплате долга за автостраду Бар-Боляре.

В интервью хорватскому национальному телевидению он сказал, что Европейский союз заинтересован в выплате этого долга и что переговоры о рефинансировании с помощью более дешевых европейских займов продолжаются.

Говоря о кредите за дорогу, Милатович сказал, что ведутся переговоры с китайским банком, чтобы отложить выплату основной суммы долга, которая должна была начаться летом.

«Кроме того, ведутся переговоры с институтами ЕС о рефинансировании этого кредита за счет более дешевых европейских кредитов. Тем временем строительные работы продолжались, но более медленными темпами. Однако спорный вопрос — в случае спора с китайцами парламент Черногории не выступает в качестве арбитра. По мнению китайских судов — если он не удовлетворен динамикой выплат, Китай может потребовать выплаты всей суммы основного долга. Если этого не произойдет, они могут захватить порт Бар, часть территории, может быть, даже железные дороги», — сказал Милатович HRT.