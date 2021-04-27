Торонто, Канада, , 18:44 — REGNUM Водитель из Торонто погиб из-за неосторожности работы экскаватора, который опрокинул на проезжающий мимо внедорожник огромный дорожный знак. Несчастный случай произошел 27 апреля, сообщает CP24.

По словам полиции, трагедия произошла около часа ночи на трассе между Бёрлингтоном и Гамильтоном. Экскаватор каким-то образом обрушил массивный дорожный знак на проезжавший под ним внедорожник, что привело к смерти водителя и создало пробку на дороге.

В данный момент специальные службы приступили к работе над разбором завала, а полиция начала выяснять, по каким причинам экскаватор сбил знак.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля туристический автобус перевернулся в провинции Альберта на юге Канады. В салоне находились 27 пассажиров. В результате ДТП погибли три человека, еще несколько получили различные травмы.