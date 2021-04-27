Санкт-Петербург, , 18:10 — REGNUM Историческое здание Биржи на Стрелке Васильевского острова Санкт-Петербурга, которое было передано в ведение Государственного Эрмитажа и поставлено на реставрацию, находится в критическом состоянии. Об этом 27 апреля сообщает телеканал «78» со ссылкой на заключение экспертизы.

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Из-за осадки фундамента Биржи существует угроза того, что здание может частично обрушиться с необратимыми последствиями для всего памятника архитектуры.

«По данным последнего геотехнического мониторинга, части массивного строения Биржи имеют неравномерные осадки, на несущих конструкциях появляются новые трещины, которые постепенно расширяются. Объект пустует, реставрация толком и не начиналась», — говорится в сообщении.

Напомним, здание Биржи было построено в начале ХIХ века по проекту архитектора Тома де Томона. В 1939—2014 годах в нем находился Центральный военно-морской музей, после чего оно было передано Эрмитажу. С тех пор дирекция музея ищет подрядчика, который сможет не только спасти, но и преобразить Биржу, создав здесь возможности для размещения Центра геральдики и Музея российской гвардии. За шесть лет на объекте работали три подрядные организации, с двумя из них контракты были расторгнуты.

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