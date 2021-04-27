Берлин, , 18:06 — REGNUM Намерение Москвы вести диалог с Вашингтоном похвально — это «хороший сигнал», сообщил 27 апреля журналистам германский министр иностранных дел Хайко Маас.

Маас «Хорошим сигналом, который мы сейчас слышим, является то, что, как кажется, в Кремле готовы откликнуться на предложение о диалоге со стороны американского президента».

Напомним, президент США Джо Байден 13 апреля позвонил президенту РФ Владимиру Путину и лично пригласил главу России участвовать в саммите по климату (на мероприятии прозвучало видеообращение Путина).

В Кремле, комментируя эти переговоры, отметили, что как Москва, так и Вашингтон выразили «готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества».

Байден выразил в ходе беседы «заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия» по ряду вопросов. «В этом контексте президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне», — отметили в Кремле.

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