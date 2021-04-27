Владимир, , 18:02 — REGNUM Губернатор Владимирской области и его заместители отчитались о доходах за 2020 год, сообщает ИА REGNUM. Декларации были опубликованы на официальном сайте администрации региона.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин в 2020 году заработал 10 млн 24 тыс. рублей (в 2019-м было 5,6 млн) — почти на 4,5 млн больше, чем годом ранее. Губернатору принадлежит квартира площадью 134,9 кв. метра и доля квартиры, в пользовании у него — одна квартира. У Сипягина — два несовершеннолетних ребёнка. Одному из них принадлежит доля квартиры, у другого квартира находится в пользовании.

Вице-губернатор Александр Ремига за год заработал 2,4 млн рублей, его супруга — 45 тысяч рублей. Супруге первого заместителя губернатора принадлежит квартира. В пользовании у чиновника находятся две квартиры.

Первый заместитель губернатора, директор департамента финансов, бюджетной и налоговой политики Вячеслав Кузин получил 3,5 миллиона рублей (доходы почти не изменились за год), его супруга — 1,7 миллиона. Кузину принадлежит квартира и гараж, его супруге — земельный участок и дача. В пользовании у чиновника находятся дача и два земельных участка, у его супруги — квартира.

Доходы заместителя губернатора Аркадия Боцан-Харченко составили 2,7 миллиона рублей (примерно соответствуют заработку за 2019 год), его супруги — 5,5 млн рублей. Чиновнику принадлежит доля квартиры, его супруге — доля квартиры, доля апартаментов и автомобиль Audi Q5. Одна квартира находится в пользовании у замгубернатора, одна — у его супруги и две — у несовершеннолетних детей.

Замгубернатора Роман Годунин в 2020 году задекларировал доход в 3,7 млн рублей, его супруга заработала чуть больше двух миллионов. Чиновнику принадлежат два земельных участка, доля участка земли, два жилых дома, доля жилого дома, гараж и десять нежилых помещений, а также два автомобиля Mercedes Benz разных моделей, автомобиль Toyota Tundra, УАЗ 3909, мотоцикл, полуприцеп и снегоход. Его супруга владеет долями земельного участка и жилого дома, как и двое несовершеннолетних детей. В пользовании у Годунина находятся земельный участок, гараж, баня-беседка, у его супруги — гараж и беседка-баня, у детей — земельный участок и жилой дом.

Заместитель губернатора, руководитель представительства Владимирской области при правительстве РФ Михаил Коротаев за год заработал 7,9 млн рублей (почти на 5,8 млн меньше, чем в 2019 году), его супруга — почти 41 миллион рублей (на 4 млн меньше). Коротаеву принадлежат два земельных участка, жилой дом и мотоцикл, его супруге — две квартиры, машиноместо и доля нежилого помещения, а также автомобиль Mercedes Benz. В пользовании у супруги и ребёнка Короткова находится жилой дом.