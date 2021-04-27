Москва, , 17:59 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает выступать против введения так называемых паспортов вакцинации от COVID-19 на текущем этапе. Об этом заявила 27 апреля представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

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«Введение паспортов вакцинации сейчас приведёт к большому неравенству в мире», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Представитель ВОЗ призвала не забывать о том, что люди в огромном числе стран до сих пор не имеют возможности сделать прививку от коронавируса по причине отсутствия вакцин.

Напомним, в марте в ВОЗ заявили, что неравенство в доступе к вакцинам в мире продолжает расти, более 75% сделанных во всём мире прививок от коронавируса пока приходится всего на десять стран.