27 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление Владимира Зеленского о необходимости нового международного формата переговоров по урегулированию в Донбассе и частичного пересмотра Минских соглашений.

Мирослава Романенко, , 20:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля во время поездки в Херсонскую область высказался относительно создания нового международного формата переговоров по урегулированию в Донбассе, а также выступил за частичный пересмотр Минских соглашений. По мнению украинского лидера, переход к новому формату и привлечение других стран может способствовать скорейшему завершению войны в Донбассе.

Донбасс окраина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это может быть расширение «нормандского формата»… отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками…» — заявил он добавив, что считает это правильным решением.

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Заявление Владимира Зеленского обсудили в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» читатели издания «Шарий.net». Многие отметили, что для мира в Донбассе Киеву нужно выполнять условия Минских соглашений.

Владимир Зеленский в Донбассе President.gov.ua

«А че так? Европейцы таки настаивают на Минских? Пока не будет выполнено то, под чем укровлада подписалась, никаких новых или расширенных старых форматов не будет…» — пишет Artem B.

«Говорить не о чем. Киеву просто нужно ВЫПОЛНЯТЬ свои обязательства, а не торговаться, как на Привозе!» — отметил Игорь Ф.

В ходе обсуждения между несколькими читателями возникла небольшая дискуссия касательно Крыма и роли России в мирном урегулировании в Донбассе.

«У России нет боестолкновений с Украиной. На всей линии соприкосновения России и Украины боевых действий нет. Черниговская, Сумская, Харьковская, Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская области не являются театром военных действий. Сохраняются все межгосударственные отношения между Россией и Украиной. Война идет внутри территории Украины. Украина должна сама разобраться со своими мятежными территориями», — ответил Алексей Д. читателю под псевдонимом Юльченок.

Украинский блок-пост. Донбасс Facebook.com NGUmainpage

«Можете разбираться с Крымом внутри себя, можете снаружи себя, это чисто ваши проблемы-)) Вам официально сказали, что с Крымом вопрос закрытый-))», — добавил к вопросу о Крыме Руслан В., отвечая Юльченку.

Далее к дискуссии по вопросу о Крыме подключился Алексей Д., также ответивший Юльченку.

«То есть фильтрация крымчан на украинскость? Думаете, крымчане этого ждут от Украины? У меня для вас плохие новости», — отметил Алексей Д.

«Россия не сторона Минских договоренностей, а гарант наравне с Германией и Францией. Вы плохо разбираетесь в вопросе», — также добавил он в ответ на реплику Юльченка.

Украинский силовик на передовой. Донбасс Mvs.gov.ua

«С какой радости мы должны пускать америкосов в свои региональные вопросы??? Они и так уже берегов не видят!» — ответил в свою очередь Игорь Ф.

«А с кем, по-твоему, Путин уже 4-й раз собирается пообщаться??? Ну ладно, 3-й. Климатический саммит не будем в расчет брать. Там они с Блинкеном как обо**аные сидели, пока Путин про климатические трудности рассказывал. Но для того, чтобы Путину и Байдену обсудить именно Украину, никакие новые форматы с Зеленским на*иг не нужны!!!» — ответила Olga Svaytoslavovna Юльченку.

Ветеран ополчения Донбасса Alldnr.ru

На очередное заявление украинского лидера относительно урегулирования в Донбассе на своей странице в социальной сети Facebook отреагировал украинский политолог Александр Скубченко.

«Зеленский может параллельно создать даже не один новый формат. Хоть с США, хоть Великобританией, хоть даже с Антарктическим союзом пингвинов… Но без участия России и ЛДНР все эти форматы — лишь пустая трата времени, а все соглашения в них — в туалет с ними сходить… Минские соглашения — это результат войны в 2014 и в 2015 годах, которыми зафиксированы условия мирного урегулирования. Изменить их можно только в результате новой войны, а навязать свои условия — только нанеся военное поражение ЛДНР (шире: России). Но в случае новой войны Зеленскому могут навязать условия, которые будут хуже даже сегодняшних… Но вместо того, чтобы заводить мирный процесс в ещё больший тупик подобными заявлениями…[Зеленскому] бы лучше искать выход из того тупика, в который он этот процесс уже завёл. И выход без войны только один: полное и безусловное выполнение Минских соглашений. Не обсуждение их, а выполнение», — подытожил Скубченко.

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Напомним, 27 апреля украинский президент Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на границе с Крымом.