Мирослава Романенко, 27 апреля 2021, 20:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля во время поездки в Херсонскую область высказался относительно создания нового международного формата переговоров по урегулированию в Донбассе, а также выступил за частичный пересмотр Минских соглашений. По мнению украинского лидера, переход к новому формату и привлечение других стран может способствовать скорейшему завершению войны в Донбассе.
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Заявление Владимира Зеленского обсудили в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» читатели издания «Шарий.net». Многие отметили, что для мира в Донбассе Киеву нужно выполнять условия Минских соглашений.
«А че так? Европейцы таки настаивают на Минских? Пока не будет выполнено то, под чем укровлада подписалась, никаких новых или расширенных старых форматов не будет…» — пишет Artem B.
«Говорить не о чем. Киеву просто нужно ВЫПОЛНЯТЬ свои обязательства, а не торговаться, как на Привозе!» — отметил Игорь Ф.
В ходе обсуждения между несколькими читателями возникла небольшая дискуссия касательно Крыма и роли России в мирном урегулировании в Донбассе.
«У России нет боестолкновений с Украиной. На всей линии соприкосновения России и Украины боевых действий нет. Черниговская, Сумская, Харьковская, Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская области не являются театром военных действий. Сохраняются все межгосударственные отношения между Россией и Украиной. Война идет внутри территории Украины. Украина должна сама разобраться со своими мятежными территориями», — ответил Алексей Д. читателю под псевдонимом Юльченок.
«Можете разбираться с Крымом внутри себя, можете снаружи себя, это чисто ваши проблемы-)) Вам официально сказали, что с Крымом вопрос закрытый-))», — добавил к вопросу о Крыме Руслан В., отвечая Юльченку.
Далее к дискуссии по вопросу о Крыме подключился Алексей Д., также ответивший Юльченку.
«То есть фильтрация крымчан на украинскость? Думаете, крымчане этого ждут от Украины? У меня для вас плохие новости», — отметил Алексей Д.
«Россия не сторона Минских договоренностей, а гарант наравне с Германией и Францией. Вы плохо разбираетесь в вопросе», — также добавил он в ответ на реплику Юльченка.
«С какой радости мы должны пускать америкосов в свои региональные вопросы??? Они и так уже берегов не видят!» — ответил в свою очередь Игорь Ф.
«А с кем, по-твоему, Путин уже 4-й раз собирается пообщаться??? Ну ладно, 3-й. Климатический саммит не будем в расчет брать. Там они с Блинкеном как обо**аные сидели, пока Путин про климатические трудности рассказывал. Но для того, чтобы Путину и Байдену обсудить именно Украину, никакие новые форматы с Зеленским на*иг не нужны!!!» — ответила Olga Svaytoslavovna Юльченку.
На очередное заявление украинского лидера относительно урегулирования в Донбассе на своей странице в социальной сети Facebook отреагировал украинский политолог Александр Скубченко.
«Зеленский может параллельно создать даже не один новый формат. Хоть с США, хоть Великобританией, хоть даже с Антарктическим союзом пингвинов… Но без участия России и ЛДНР все эти форматы — лишь пустая трата времени, а все соглашения в них — в туалет с ними сходить… Минские соглашения — это результат войны в 2014 и в 2015 годах, которыми зафиксированы условия мирного урегулирования. Изменить их можно только в результате новой войны, а навязать свои условия — только нанеся военное поражение ЛДНР (шире: России). Но в случае новой войны Зеленскому могут навязать условия, которые будут хуже даже сегодняшних… Но вместо того, чтобы заводить мирный процесс в ещё больший тупик подобными заявлениями…[Зеленскому] бы лучше искать выход из того тупика, в который он этот процесс уже завёл. И выход без войны только один: полное и безусловное выполнение Минских соглашений. Не обсуждение их, а выполнение», — подытожил Скубченко.
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Напомним, 27 апреля украинский президент Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на границе с Крымом.