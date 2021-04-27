Москва, , 17:58 — REGNUM Все учебники, использующиеся в школах и техникумах, будут проходить обязательную проверку, чтобы исключить факты, подобные тому, на который указал президент России Владимир Путин, заявил 27 апреля министр просвещения Сергей Кравцов в эфире канала «Россия 24».

По его словам, депутаты Госдумы уже инициировали поправки к закону, подразумевающие проверку всех учебных пособий для школ и колледжей.

Кроме того, он заявил, что в колледжах уже к следующему учебному году заменят учебники по истории, в которых практически не уделяется внимания Сталинградской битве, но подробно рассматриваются действия Британии и США на второстепенных театрах Второй мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию, президент Владимир Путин выразил сильное удивление содержанием попавшего ему в руки учебника истории.

«Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно! Все что угодно там написано, и о «втором фронте», только про Сталинградскую битву ничего не сказано — бывает и такое. Просто удивительно!», — отметил тогда глава государства.

Позднее выяснилось, что это учебник Олега Волобуева «Россия в мире», который с 2013 года используется в колледжах РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: В российских колледжах заменят учебники по истории