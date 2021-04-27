Москва, , 17:58 — REGNUM Для эффективного использования стадионов, построенных к чемпионату мира по футболу в России, необходимо регулярное проведение на них матчей с высокой посещаемостью. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков на совещании по вопросу использования регионами объектов наследия ЧМ-2018.

«Эффективное использование больших современных арен, построенных к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года в России, невозможно без регулярного проведения футбольных матчей с высокой посещаемостью. Нужно создавать комфортные условия на территории стадиона, чтобы он становился точкой притяжения горожан», — приводит слова Дюкова сайт правительства России.

По словам президента РФС, команды, выступающие на этих аренах, должны стремиться играть в Российской премьер-лиге и конкурировать с другими клубами, поскольку результаты привлекают болельщиков на трибуны. Дюков считает, что инструментом управления аренами могло бы стать закрепление их за клубами. Он отметил, что таким образом можно направлять федеральные субсидии на создание для зрителей комфортных условий.

«Развитие пространства вокруг арены без ущерба для профессиональных команд также возможно за счёт предоставления части территорий девелоперам», — сказал президент РФС.