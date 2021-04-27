Берлин, , 17:53 — REGNUM Россия должна продолжить шаги по деэскалации в Донбассе, сообщил 27 апреля журналистам германский министр иностранных дел Хайко Маас.

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Заявив, что рад объявлению Россией «отвода своих войск» от границ с Украиной, Маас сказал:

«За этими заявлениями должны сейчас в действительности последовать дела. Нужны следующие шаги, такие как снятие блокады в районах в акватории Чёрного моря и прекращение нарушений перемирия на Украине».

Он добавил, что по Донбассу нужен диалог, к которому должны быть готовы «обе стороны».

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