Берлин, 27 апреля 2021, 17:53 — REGNUM Россия должна продолжить шаги по деэскалации в Донбассе, сообщил 27 апреля журналистам германский министр иностранных дел Хайко Маас.
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Заявив, что рад объявлению Россией «отвода своих войск» от границ с Украиной, Маас сказал:
Он добавил, что по Донбассу нужен диалог, к которому должны быть готовы «обе стороны».
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