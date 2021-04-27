Воронеж, , 17:52 — REGNUM Движение автотранспорта на пересечении улиц Ленина и Урицкого в Воронеже будет закрыто с 6:00 28 апреля и до окончания работ, об этом корреспонденту ИА сообщили в пресс-службе администрации Воронежа. Причина — работы на подходах к реконструируемому путепроводу на улице Ленина.

«Подрядная организация приложит максимум усилий для скорейшего их завершения, о дате будет сообщено дополнительно. Следует отметить, что планируемые работы и их темпы сильно зависят от погодных условий», — уточнили в мэрии.

Подрядчик на подходах к путепроводу со стороны улицы Ленина и проспекта Революции проведет работы по разбору дорожной одежды, грунта, а затем — произведет укладку нового основания и дорожного полотна.

«Эти работы необходимы, в том числе, и в связи с тем, что новое сооружение будет выше предыдущего и нужно обеспечить плавный въезд на него», — уточнили в пресс-службе.

В связи с закрытием проезда будут изменены маршруты общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция путепровода на улице Ленина стартовала в августе 2020 года, движение по путепроводу было полностью закрыто 24 октября. Изначально власти оптимистично заявляли о возможности открытия движения транспорта по путепроводу в январе 2021 года, затем сроки были перенесены на март, а затем на апрель.

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