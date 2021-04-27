Подгорица, , 17:51 — REGNUM Несколько крупных китайских туроператоров готовы расширить предложение Черногории на своих платформах и планируют включить Черногорию в качестве нового направления в программы путешествий.

Это итог четырехдневной выставки Europe Virtual Travel Trade Show, которая прошла в Китае и в которой также приняла участие Черногория, сообщает портал croatian.cri.cn.

На встречах китайские туроператоры проявили наибольший интерес к нынешним условиям поездок в Черногорию в связи с пандемией коронавируса.

По сообщению туристической организации, особое внимание было уделено безопасности, и туроператоры имели возможность быть проинформированными о мерах и протоколах здравоохранения, которые внедряются в Черногории.