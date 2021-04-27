Турин, Италия, , 17:50 — REGNUM Руководство туринского «Ювентуса» намерено заполучить 28-летнего нападающего «Атлетико» и сборной Испании Альваро Морату. В качестве оплаты «старая синьора» готова предложить Пауло Дибалу, который за последние три сезона растерял форму и манеру игры, которую показывал в сезонах 2015/16 и 2017/18. Об этом 27 апреля сообщило испанской издание Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не сможет выкупить контракт Мораты из-за финансовых трудностей. Transfermarkt оценивает стоимость Мораты в 50 миллионов евро, Дибалы — в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Альваро Мората, выступая за «Ювентус» на правах аренды, принял участие в 28-ми матчах итальянской Серии А, в которых набрал 9+7 очков по системе гол+пас.