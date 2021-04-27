Кострома, 27 апреля, 2021, 19:11 — ИА Регнум. В детских садах Костромской области во время майских выходных будут работать дежурные группы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования и науки региона.

Http://gradkostroma.ru Детский сад

В настоящее время заведующие детсадами опрашивают родителей дошкольников на предмет необходимости открытия таких групп в учреждениях. Для того чтобы определить ребёнка в дежурную группу, его отцу и (или) матери необходимо предоставить в администрацию детсада справку о том, что он будет работать в период 4 по 7 мая 2021 года.

Сколько групп будет организовано в дошкольных учреждениях региона, пока не ясно. Подсчитать необходимое количество мест в департаменте планируют к концу этой недели.

Отметим, что в соседней Ярославской области вопрос с работой дежурных групп пока не решён. Региональное управление Роспотребнадзора выступило против инициативы. Прояснить момент с работой детских садов в области планируют завтра, 28 апреля.