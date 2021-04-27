Штат Калифорния, США, , 18:44 — REGNUM Американский космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту отстыкуется от Международной космической станции на два дня позже, чем планировалось. Дата отстыковки была перенесена с 28 на 30 апреля из-за погодных условий, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

По новым данным космонавты должны вернуться на землю 1 мая в 23:36 по североамериканскому восточному времени, приводнившись в Мексиканском заливе. От МКС корабль Crew Dragon отстыкуется 30 апреля в 17:55.

Необходимость переноса операции была вызвана неблагоприятным прогнозом погоды в зоне залива.

Как сообщало ИА REGNUM, Crew Dragon стартовал с Космического центра NASA имени Кеннеди 23 апреля. Корабль доставил на МКС астронавтов NASA Шейна Кимбро,Меган Макартур, астронавта Европейского космического агентства Тома Пескеи астронавта японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Акихико Хосидэ.

Корабль Crew Dragon разработан американской компанией SpaceX по контракту с NASA. Проходящий полёт стал второй регулярной миссией Crew Dragon.