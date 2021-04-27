Москва, , 17:48 — REGNUM Власти Бангладеш одобрили использование российского препарата «Спутник V» для вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили 27 апреля в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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Как уточняется, вакцины была зарегистрирована главным управлением по контролю за лекарствами при министерстве здравоохранения Бангладеш в рамках ускоренной процедуры.

В РФПИ отметили, что Бангладеш стала уже 62-й страной, одобрившей применение вакцины «Спутник V». Общее число жителей таких государств составляет уже 3,2 млрд человек.