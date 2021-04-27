Москва, , 17:45 — REGNUM Мотострелковые подразделения 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии получат более мощные боевые машины пехоты БМП-3 вместо имеющихся сейчас БМП-2, сообщает 27 апреля газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.

По утверждению издания, поступление новой техники начнется в 2022 году.

Первым будет перевооружен 423-й гвардейский мотострелковый Ямпольский полк.

Справка: главным отличием боевой машины пехоты БМП-3 является ее вооружение — две пушки вместо одной.

Боевая машина пехоты БМП-3М вооружена 100-мм гладкоствольным орудием — пусковой установкой 2А70 и 30-мм автоматической пушкой 2А72, а также тремя 7,62-мм пулеметами ПКТМ.

В ходе модернизации бронемашина получила новый двигатель УТД-32Т мощностью 660 л.с. и системы управления огнем (СУО) с тепловизионными приборами наблюдения и прицелами.

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