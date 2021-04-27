Лондон, , 17:41 — REGNUM Руководство лондонского «Тоттенхэма» рассматривает Брендана Роджерса, который тренирует «Лестер Сити», и тренера «Ред Булл Лейпцига» Юлиана Нагельсмана на пост главного тренера. Об этом 26 апреля сообщил Metaratings.

Ранее сообщалось, что Юлиан Нагельсман уже заключил предварительное соглашение с мюнхенской «Баварией». Молодой тренер может сменить Ханс-Дитер Флика уже после завершения текущего сезона.

19 апреля 2021 года португальский специалист Жозе Моуриньо был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма». Ему на смену временно пришел экс-игрок «шпор» Райан Мэйсон.

На данный момент «Тоттенхэм», набрав 53 очка после 33-х туров, идет на седьмой позиции в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. От зоны Лиги Чемпионов команду отделяет пять очков. В финале Кубка Английской Лиги лондонская команда потерпела поражение от «Манчестер Сити».