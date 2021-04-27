Дубовский район, , 17:41 — REGNUM В мошенничестве с использованием своего служебного положения подозревается глава одного из сельских поселений Дубовского муниципального района Волгоградской области. Он присвоил себе деньги, выделенные на строительство пожарной части, сообщили 27 апреля корреспонденту ИА REGNUM в региональном Следственном комитете.

Областные власти приняли решение построить на территории сельского поселения пожарное депо. В рамках исполнения этого поручения глава заключил с индивидуальным предпринимателем шесть муниципальных контрактов на поставку строительных материалов. При этом подозреваемый заранее обговорил с коммерсантом, что договоры будут номинальными, а все перечисленные из бюджета деньги необходимо вернуть ему. Общая стоимость контрактов составила 378 тысяч рублей, из которых на шесть тысяч рублей действительно закупили гвозди, штукатурку и другие стройматериалы, а остальная сумма была передана главе наличными средствами.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативных сотрудников регионального УФСБ.