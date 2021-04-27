Луганск, , 17:39 — REGNUM Пять раз украинские боевики обстреляли территорию ЛНР за сутки 26 апреля, сообщает 27 апреля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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Уточняется, что район села Лозовое был обстрелян из миномётов калибра 82 мм, а район села Калиновка — из крупнокалиберных пулемётов. В результате защитник ЛНР получил ранение и был госпитализирован.

Район Золотого-5 подвергся обстрелу ВСУ из автоматических станковых гранатомётов (АГС): выпущено десять гранат. Кроме того, украинские боевики дважды обстреляли район посёлка Молодёжное — из станковых противотанковых гранатомётов и АГС: было выпущено 13 гранат.

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