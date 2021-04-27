Москва, 27 апреля 2021, 17:37 — REGNUM РФС необходимо определить лучшую модель эксплуатации стадионов, построенных к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по вопросу использования регионами объектов наследия ЧМ-2018.
«В ближайшее время Минспорту необходимо совместно с профильными организациями, с участием РФС проанализировать имеющийся опыт и определить лучшую модель эксплуатации стадионов», — приводит слова Чернышенко сайт правительства России.
По словам вице-премьера, важно оценить возможности привлечения в регионы стратегических партнёров для сотрудничества на перспективу.
Сформированные предложения Чернышенко поручил проработать с руководителями субъектов РФ, где находятся спортивные сооружения.