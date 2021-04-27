Москва, , 17:37 — REGNUM РФС необходимо определить лучшую модель эксплуатации стадионов, построенных к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по вопросу использования регионами объектов наследия ЧМ-2018.

«В ближайшее время Минспорту необходимо совместно с профильными организациями, с участием РФС проанализировать имеющийся опыт и определить лучшую модель эксплуатации стадионов», — приводит слова Чернышенко сайт правительства России.

По словам вице-премьера, важно оценить возможности привлечения в регионы стратегических партнёров для сотрудничества на перспективу.

Сформированные предложения Чернышенко поручил проработать с руководителями субъектов РФ, где находятся спортивные сооружения.