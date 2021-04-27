Санкт-Петербург, , 17:41 — REGNUM По итогам I квартала 2021 года на первичном рынке загородной недвижимости Санкт-Петербурга было реализовано 3 тыс. объектов, это максимум за всю историю наблюдений за рынком. Об этом 27 апреля «Ведомостям» рассказала руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева.

По ее словам, в I квартале на рынок вышло 3200 лотов, что в 2,8 раза больше, чем в предыдущем квартале, и в 2,4 раза превышает объемы I квартала 2020 года. Наибольшим спросом пользуются участки без подряда. На их долю приходится 89% от объема продаж. Больше всего лотов располагается не далее чем в 20 км от КАД Петербурга и рассматриваются покупателями как постоянные места для проживания.

«За последний год, начиная со второго квартала 2020 года, объем продаж ежеквартально составлял не менее трех тысяч лотов, что является абсолютным рекордом. Безусловно, один из факторов сохраняющегося высокого спроса — закрытые границы, а также высокие цены на отдых внутри страны», — пояснила Трошева.

При этом аналитики наблюдают рост цен на 35−47% за год в эконом-сегменте (1,5−2,2 млн рублей), и на 25−40% в сегменте комфорт-класса (4,9−5,5 млн рублей).

В свою очередь в компании «Балтийская недвижимость» уточнили, что пандемия будет иметь долгоиграющее значение и для рынка загородной недвижимости Ленинградской области. Так спрос на покупку домов в Ленинградской области по итогам первого квартала 2021 года вырос на 36,3% по сравнению с результатами первого квартала прошлого года, а также на 1,59% по сравнению с результатами четвертого квартала прошлого года.