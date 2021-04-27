Рязань, 27 апреля 2021, 17:33 — REGNUM Уделить особое внимание городу Касимову поручил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Решения требуют проблемы, на которые в первую очередь обращают внимание жители — ремонт автодорог и благоустройство территорий, сообщает 27 апреля пресс-служба правительства региона.
Зампреду правительства Евгению Беленецкому поручено в ближайшее время организовать и провести в Касимове личный приём граждан и встречу с депутатами. На них необходимо определить конкретные потребности и первоочередные меры поддержки города.
Глава города Касимова Игорь Авдеев подал в отставку 26 апреля. В должности руководителя администрации он проработал почти два года.
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