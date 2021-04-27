Москва, , 17:28 — REGNUM Флагман Черноморского флота (ЧФ) гвардейский ракетный крейсер «Москва» вышел на боевые стрельбы в Чёрное море во время отправки туда патрульного корабля США, сообщает 27 апреля пресс-служба ЧФ.

Стрельбы будут проводится в том числе и по морской цели, имитирующей надводный корабль противника.

«В нескольких морских полигонах в акватории Чёрного моря экипаж проведёт комплекс корабельных боевых учений и совместных манёвров с кораблями Черноморского флота и вертолётами морской авиации и ПВО», — сообщает пресс-служба.

«В ходе практических действий экипаж ГРКР «Москва» отработает алгоритм действий по применению главного ракетного комплекса корабля, проведёт зенитные и артиллерийские стрельбы по морской цели, имитирующей корабль условного противника», — рассказали российские военные.

Для обеспечения безопасности гражданских судов морской полигон и прилегающая к нему акватория будут закрыты для судоходства.

Напомним, 27 апреля 6-й флот США заявил об отправке в Чёрное море патрульного корабля Береговой охраны Hamilton, который должен «взаимодействовать с союзниками по НАТО и партнерами в регионе».

Справка ИА REGNUM: главным оружием ракетного крейсера «Москва» являются 16 противокорабельных ракет комплекса П-1000 «Вулкан», дальность действия которых составляет не менее 700 км.

Кроме того, бортовая система ПВО крейсера способна создать зональную ПВО для защиты района или эскадры кораблей от воздушных атак.

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