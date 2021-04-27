Донецк, , 17:28 — REGNUM Три противотанковые управляемые ракеты были выпущены ВСУ в направлении села Спартак к северу от Донецка утром сегодня, 27 апреля, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

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Уточняется, что ракетный обстрел украинские боевики осуществили в 9:35 мск со стороны Авдеевки (Украина).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 26 апреля ВСУ шесть раз обстреляли территорию ДНР, в том числе из тяжёлых миномётов.

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